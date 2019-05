#trending // Elefanten in Botswana International sorgte eine Entscheidung in Botswana für Aufsehen. Dort wurde beschlossen, die Aussetzung der Elefantenjagd zu beenden. Demnächst dürfen “Sportschützen” (was für ein beleidigender Begriff für echte Sportler) also wieder einen der 130.000 Elefanten töten, die in dem Land noch leben. Ein Drittel der gesamten afrikanischen Elefanten übrigens. Das National-Geographic-Magazin sammelte mit der Headline “Botswana lifts ban on elephant hunting” 72.000 Social-Media-Interaktionen ein, die BBC kam mit identischer Headline “Botswana lifts ban on elephant hunting” auf 39.000 Reaktionen.