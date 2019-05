Nachfolger von Boudgoust: “Tagesschau”-Chef Gniffke zum neuen SWR-Intendanten gewählt

Der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke, ist zum neuen Intendanten des Südwestrundfunks (SWR) gewählt worden. Der 58-Jährige erhielt am Donnerstag in Stuttgart im zweiten Wahlgang eine Mehrheit im Rundfunk- und Verwaltungsrat des Senders.

Seine Gegenkandidatin war die SWR-Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, Stefanie Schneider (57). Der bisherige SWR-Intendant Peter Boudgoust (64) hatte im vergangenen Dezember angekündigt, seinen Posten Mitte 2019 vorzeitig abzugeben.

In seiner Bewerbungsrede hatte Gniffke gesagt, der SWR müsse zum “Innovationstreiber Nummer 1 werden” und in Baden-Baden ein Labor dafür aufbauen. Es gehe darum, neue Videoformate zu entwickeln, sich mit der Start-up-Szene zu vernetzen und die digitalen Kanäle und sozialen Medien besser zu bespielen. Sein Ziel sei es außerdem, alle Führungspositionen im SWR je zur Hälfte mit Männern und Frauen zu besetzen.

Entscheidung fällt erst im 2. Wahldurchgang

Weder Gniffke noch Schneider schafften es im 1. Wahlgang zu einer nötigen Mehrheit. Schneider hatte im gesamten Gremium sowie in Baden-Württemberg mehr Stimmen, Gniffke in Rheinland-Pfalz. Im 2. Durchgang setzte sich der “Tagesschau”-Chef mit 56 von 88 Stimmen durch; 34 von 63 in Baden-Württemberg sowie 22 von 25 in Rheinland-Pfalz.

In den Monaten vor der Wahl hatte es bei der Anstalt einige Unruhen gegeben: Von den ursprünglich fünf Kandidaten, die sich um die Nachfolge von Noch-Boss Peter Boudgoust bewarben, waren zwei deutlich bevorzugt. Jan Büttner hatte seine Bewerbung entnervt zurückgezogen und den SWR heftig kritisiert. Mitte Mai hatte es dann Sexismus-Vorwürfe gegen den nun gewählten Gniffke gegeben, weil er bei einer Abschiedsfeier für eine Kollegin im Jahr 2014 die Wetter-Moderatorin Claudia Kleinert mit blonder Perücke imitiert haben soll.

