#trending // Das Fusion Festival

Die Geschehnisse in Österreich haben die Social-Media-News-Charts am Montag nicht mehr so deutlich dominiert wie am Wochenende. Platz 1 ging nach Facebook- und Twitter-Interaktionen an ein anderes Thema: Zeit Online berichtete mit der Headline “Polizei rüstet sich für Großeinsatz” über das Fusion Festival, das in den vergangenen Jahren 70.000 Leute zur Mecklenburger Seenplatte gelockt hatte.

In diesem Jahr gibt es Diskussionen um einen geplanten Polizeieinsatz mit bis zu 1.000 Beamten, obwohl das Festival bisher immer friedlich abgelaufen ist und die Veranstalter daher meinen, keine Polizei auf dem Gelände haben zu müssen. Zeit Online erreichte mit dem erwähnten Artikel 22.300 Interaktionen – so viele wie kein anderer deutschsprachiger journalistischer Artikel des Tages. Auch netzpolitik.org punktete mit dem Thema, sammelte 12.200 Reaktionen mit “Fusion-Festival: Polizei gibt sensible Dokumente ungeschwärzt rechtem Gewalttäter an Polizeihochschule” ein.