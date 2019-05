Unterhaltungstrend Virtual Reality: ProSiebenSat.1 steigt bei Holodeck ein

ProSiebenSat.1 investiert einen einstelligen Millionenbetrag in Holodeck und hält künftig rund 20 Prozent an dem Startup für ortsbezogene Virtual-Reality-Erlebnisse. Mithilfe des Investments will Holodeck VR seine Open-Content-Plattform erweitern. Zusätzlich plant das Startup, sein Netzwerk von derzeit sieben Standorten auf 350 im Jahr 2022 auszubauen.