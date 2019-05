#trending // Lil Nas X, Ed Sheeran und Justin Bieber Zwei Musikvideos haben am Wochenende im Gleichschritt stolze 27 Mio. Views eingesammelt. Video Nummer 1: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus mit “Old Town Road”, ein amüsantes Filmchen zum aktuellen Nummer-1-Hit der USA. Video Nummer 2: Ed Sheeran und Justin Bieber mit “I Don’t Care”, ein seltsamer Clip, zu dem der populärste Kommentar darunter perfekt passt: “Me when I make my first video with a green screen”. Heute nacht um Mitternacht lag “Old Town Road” mit 28,1 Mio. zu 27,2 Mio. Views vorn.