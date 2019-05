Google sperrt Huawei aus: Auf was Smartphone-Besitzer sich nun einstellen müssen

Google befolgt damit nach eigenen Angaben entsprechende gesetzliche Anordnungen.”Wir halten uns an die Anordnug und überprüfen die Auswirkungen”, zitiert The Verge einen Sprecher. Gemeint ist die jüngste Entscheidung des US-Handelsministeriums, Huawei in die sogenannte “Entity List” aufzunehmen. Eine, wie Reuters berichtet, Liste von Unternehmen, die ohne Zustimmung der Regierung keine Technologie von US-Unternehmen kaufen können. Somit auch keine Android-Lizenz von Google mit Hauptsitz im kalifornischen Palo Alto.

Aufgrund der Aufnahme auf die Sperrliste beliefern auch die Chiphersteller Intel, Qualcomm, Xilinx und Broadcom die Chinesen “bis auf weiteres” nicht mehr. Zwar setzt Huawei, wie auch Samsung, immer stärker auf eigene Chips, ist aber etwa bei der Verarbeitung von Netzwerksignalen auf die Hardware von Dritten angewiesen.

Bei der Netzwerktechnik ist Huawei noch viel stärker auf Chips aus den USA angewiesen. Die Firma habe aber in Vorbereitung auf mögliche US-Sanktionen bereits Halbleiter für mindestens drei Monate eingelagert, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der chinesische Huawei-Konkurrent ZTE war im vergangenen Jahr von ähnlichen US-Einschränkungen so schwer getroffen worden, dass die Firma zeitweise ihr internationales Geschäft stoppen musste. Die Sanktionen gegen ZTE wurden später mit einem Deal aufgehoben.

In einem Gespräch mit Reuters bestätigte ein Google-Sprecher, dass “Google Play und die Sicherheitsvorkehrungen von Google Play Protect auf bestehenden Huawei-Geräten weiterhin funktionieren werden”. Während also Huawei-Handys auf der ganzen Welt nicht sofort von der Entscheidung betroffen sein werden, bleibt die Zukunft der Updates für diese Handys sowie für alle neuen Handys, die Huawei herstellen wird, fraglich.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.

— Android (@Android) May 20, 2019