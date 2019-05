trending: das Kopftuchverbot in Österreich, das Abtreibungsverbot in Alabama, die “Game of Thrones”-Petition und The Who mit Kinder-Instrumenten

#trending // Die “Game of Thrones”-Petition Die achte und finale Staffel des HBO-Megahits “Game of Thrones” sorgt für viele kontroverse Diskussionen und Debatten. Vielen Fans der Serie gefällt diese finale Staffel offenbar nicht (was ziemlich normal für eine Serie sein dürfte). Eine Folge des Unmuts ist nun eine extrem populäre Petition auf change,org. Unter dem Titel “Remake Game of Thrones Season 8 with competent writers” haben Stand heute nacht 0.30 Uhr bereits 620.000 Leute unterschrieben – und es wurden sekündlich mehr. Begründung der Petition: “David Benioff and D.B. Weiss have proven themselves to be woefully incompetent writers when they have no source material (i.e. the books) to fall back on. This series deserves a final season that makes sense. Subvert my expectations and make it happen, HBO!”