Auch dank digitaler Werbung und Inhaltsgeschäft: Werbekonzern Ströer wächst im 1. Quartal deutlich

Neben dem Kerngeschäft mit Außenwerbung konnte auch die Sparte der digitalen Werbung und Inhalte zulegen. Ströer betreibt u.a. die Portal t-online.de und Watson.de, das sich an Millennials richtet.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um neun Prozent auf 118 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis zog um acht Prozent auf 34 Millionen Euro an. Co-Konzernchef Christian Schmalzl peilt für das erste Halbjahr ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von rund sieben Prozent an. Sein Kollege an der Unternehmensspitze, Udo Müller, wies auf “sehr erfreuliche Auftragseingänge” für das gesamte kommende Geschäftsjahr hin.

dpa