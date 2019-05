Am Standort München: Google will noch dieses Jahr 500 zusätzliche Software-Entwickler einstellen

Google stärkt im Zuge seiner Datenschutz-Kampagne den Standort in München. Bis Ende 2019 soll die Zahl der in München arbeitenden Entwickler auf mehr als 1000 verdoppelt werden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Spezialisten, die sich mit Sicherheit und Privatsphäre befassen, soll von etwa 100 auf rund 200 steigen. Dafür eröffnete Google in München das Safety Engeneering Center.