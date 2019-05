#trending // Ed Sheeran und Justin Bieber Wenn zwei solche Netz-Weltstars wie Ed Sheeran und Justin Bieber einen gemeinsamen Song aufnehmen, wird daraus ziemlich sicher ein großer Netz-Hit. Und so kam es am Wochenende auch: Allein auf YouTube gab es für das “Official Lyric Video” des Songs “I Don’t Care” seit Donnerstag 22 Millionen Views. In den weltweiten Spotify-Charts stieg der Titel am Freitag direkt auf Platz 1 ein, wurde an den beiden ersten Tagen bereits 19,3 Millionen mal abgespielt.