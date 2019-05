“Kreativität und Unternehmertum”: Bertelsmann startet eigenen Business-Podcast

Bertelsmann launcht eine neue Podcast-Serie mit dem Titel "Kreativität und Unternehmertum". Anlass ist die Neufassung der Unternehmenswerte auf dem internationalen Management Meeting in Gütersloh in dieser Woche. In den 30- bis 45-minütigen Folgen geben Top-Manager aus dem Konzern Einblicke in ihren Arbeitsalltag und welche Rolle Kreativität und Unternehmertum spielen.