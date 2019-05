Abschied nach fünf Jahren: Chefredakteurin Teresa Bücker verlässt Edition F

“Nach fünf gemeinsamen Jahren, vielen Höhen und Tiefen, wahnsinnig vielen Erfolgen, nach Fernsehauftritten und starken Impulsen zu Debatten rund um Gleichberechtigung in Beruf, Gesellschaft und Politik hat sich Teresa Bücker entschieden, Ende Juni zu neuen Ufern aufzubrechen”, verkündet das Magazin Edition F in einer Mitteilung. Sie habe mitgeholfen, Edition F zu einer kleinen Institution zu machen. “Umso mehr freuen wir uns, dass sie als freie Autorin weiter fest verbunden bleibt. Wir sind sehr sicher, dass wir alle sehr viel von ihr hören werden.”

Wie es an der Spitze des Online-Magazins weitergeht, deren Chefredaktion Bücker 2017 übernommen hatte, steht bereits fest: Redaktionsleiterin Silvia Follmann soll ab Juli die alleinige Verantwortung übernehmen.

What‘s next: Nach 5 Jahren an der Seite wunderbarer Kolleg*innen verlasse ich EDITION F Ende Juni. Ich bin dankbar für die Erfahrung, gemeinsam so viel aufgebaut zu haben. Ab Herbst/Winter möchte ich weiter lernen und bin offen für Mutiges, Unbequemes und Neues. DMs sind offen ✨

— teresa bücker (@fraeulein_tessa) May 9, 2019