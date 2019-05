“Provokant und politisch”: ORF distanziert sich in laufender Sendung von Böhmermanns Österreich-Lästereien

“Soweit die Ansicht des Satirikers Jan Böhmermann zu Österreich”, moderiert Clarissa Stadler den Beitrag im “Kulturmontag” ab. “Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns”, fügt die Moderatorin hinzu, “aber wie Sie wissen, darf Satire alles und der öffentliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben.”

Was war passiert?

Der ORF hatte anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung des Satirikers mit Böhmermann gesprochen (der Beitrag in der ORF-Mediathek). In “Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich” beschäftigt sich der 38-Jährige mit der Vergangenheit Österreichs. Die Ausstellung rückt laut Böhmermann “die Ambivalenz von Österreich seiner eigenen Geschichte gegenüber” ins Zentrum, wie er am Freitag erklärte.

In dem meinungsstarken Interview ging es dann aber weniger um die Ausstellung, als um die aktuelle politische und gesellschaftliche Situation in der Alpenrepublik. “Ein polemischer Rundumschlag auf Österreich”, wie es in der Moderation bereits angekündigt wird. Böhmermann äußerte sich beispielsweise zum österreichischen Kanzler Sebastian Kurz. “Es ist nicht normal, dass das Land von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter geführt wird”, sagte er. Dem Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wirft er “volksverhetzende Scheiße” vor, die er auf Facebook postet. Auch die verbalen Angriffe auf Journalisten seien “kein Zustand.”

Selbstverständlich ließ der Satiriker auch einige Bemerkungen zu den Anfeindungen der FPÖ gegenüber dem ORF-Anchor Armin Wolf fallen. Konkret geht es dabei um ein Interview, das Wolf mit Harald Vilimsky, dem Generalsekretär der FPÖ und Spitzenkandidat bei der Europawahl, führte. Dabei stellte er unter anderem einen Cartoon der steirischen FPÖ-Jugend zur Migration einer antisemitischen Darstellung aus dem NS-Blatt “Der Stürmer” gegenüber. Was folgte, war ein denkwürdiger Schlagabtausch, der darin gipfelte, dass Vilimsky sagte, so etwas könne “nicht ohne Folgen bleiben.”

Böhmermann stichelte im knapp achtminütigen Gespräch mehrmals in Richtung der Senderverantwortlichen und fragte beispielsweise, ob der ORF seine zugespitzten Aussagen überhaupt senden dürfe (MEEDIA berichtete). In diesem Zusammenhang – und zudem hinsichtlich der Entwicklungen in Österreich – ist der Thread von der Übermedien-Kolumnistin Samira El Quassil lesenswert. Dort listet sie diverse presserechtlich bedenkliche Vorfälle der vergangenen zwei Jahre auf und äußert sich zu dem Vorfall von Montagabend.

Der öffentlich-rechtliche Sender des bissigsten, schwarzhumorigsten Landes, das ich kenne, traut sich nicht mal mehr in der Satire offen zu sprechen. — Samira El Ouassil (@samelou) May 7, 2019 Anzeige

Sie twittert dazu: “Nun distanziert der ORF sich im vorauseilendem Gehorsam in der laufenden Sendung von Aussagen von Böhmermann, als ob dem Zuschauer urplötzlich nicht mehr klar wäre, wie er die Aussagen einer externen, nicht für den Sender sprechenden Person zu verstehen hätte.” Andere Beobachter sprechen beim Kurznachrichtendienst von einem “ersten Schritt zur Selbstzensur”. ARD-Moderatorin Anne Will spielt in ihrem Tweet dagegen auf den Titel der Ausstellung an und schreibt: “Distanzierung im #ASNCHLUSS. Besser geht’s ja gar nicht.”

Wie merkwürdig die Distanzierung des ORF auf die Zuschauer wirken könnte, beschreibt Johannes Kopf in seinem Tweet. Er ist Vorstandsmitglied des Arbeitsmarktservice Österreich.

Lieber @ORF! Bitte distanziere Dich nicht mehr von gesendeten Interviews. Das wirkt höchst merkwürdig. Wir Seher/innen haben die Fähigkeit zu unterscheiden, welche Interviewpartner/innen für den @orf sprechen und wer nicht. Du müsstest Dich auch sonst laufend erklären. — Johannes Kopf (@JohannesKopf) May 7, 2019

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.