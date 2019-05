Auch Yvonne Catterfeld hört bei “The Voice of Germany” auf, Sender sprechen von einer “Pause” 

Die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (39) hört als Coach bei der Castingshow "The Voice of Germany" auf. Beim Ableger "The Voice Senior" bleibt sie allerdings dabei. Wer Yvonne Catterfeld nachfolgt, wollen ProSieben und Sat.1 zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Die Sender sprechen von einer "Pause".