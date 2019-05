Steffen Bax steigt bei iq digital media marketing zum zusätzlichen Geschäftsführer auf

In der Geschäftsführung der iq ist er insbesondere verantwortlich für die operative und strategische Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche Technologie, Produktentwicklung und Datenmanagement. iq-Geschäftsführer Christian Herp wird gleichzeitig zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt.

Bax ist seit 2007 bei iq digital tätig. Nach Stationen als Leiter Videovermarktung und Trafficmanagement, Head of Technology & Campaign und Director Operating/ Technology Digital ist er 2017 in die Geschäftsführung als Stellvertreter aufgestiegen. Vor seinem Wechsel zu iq digital war er bei der Digitalagentur Wunderman in Köln und als Creative Consultant bei OnVista Media beschäftigt.

