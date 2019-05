Fahrdienstvermittler Uber vor größtem Börsengang seit Alibaba in 2014

Seit Monaten fiebern Anleger einem der größten Börsengänge der Finanzgeschichte entgegen - nun ist es endlich soweit. Der US-Fahrdienstvermittler Uber wird diese Woche an der New York Stock Exchange debütieren. Die Firma, die Mobilität und Transport revolutionieren will, strebt die höchstbewertete Börsenpremiere seit der von Alibaba im Jahr 2014 an. Anders als Chinas Online-Riese schreibt Uber bisher jedoch hohe Verluste.