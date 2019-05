#trending // eva.stories Mit einem ungewöhnlichen Ansatz zum Gedenken an den Holocaust sorgt derzeit ein israelischer Regisseur für Aufsehen. Auf dem Instagram-Account eva.stories erzählt in zahlreichen Instagram-Stories ein jüdisches Mädchen im Jahr 1944 über ihr Schicksal. Angelehnt sind die Filme an Tagebucheinträge des ungarischen Mädchens Eva Heyman, das von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde. Mehr zu den Hintergründen u.a. bei tagesschau.de. Die kleinen Filme wirken unheimlich beklemmend und durch die Instagram-Optik sehr real. Dass mit solch modernen Mitteln ein neuer Blick auf die Geschehnisse der Nazi-Zeit geworden wird, gefällt nicht jedem. Doch der Erfolg gibt dem Ansatz, jungen Menschen den Holocaust nahe zu bringen, Recht: Bereits 1,1 Mio. Menschen folgen dem Instagram-Account eva.stories. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Eva.Stories Official Trailer Ein Beitrag geteilt von Eva (@eva.stories) am Apr 28, 2019 um 4:36 PDT