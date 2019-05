Die ersten täglichen IVW-Zahlen sind da: So sehen sie aus, das bieten sie und so bekommt man sie

Wie angekündigt hat die IVW am Freitag um 12 Uhr erstmals Visits und Page Impressions ihrer Angebote für einen einzelnen Tag veröffentlicht. ebay Kleinanzeigen gewann demnach den 1. Mai mit 18,0 Mio. Inlands-Visits vor Web.de, GMX und Bild. MEEDIA erklärt die Zahlen und alles, was Sie über sie wissen müssen.

Künftig wird die IVW an jedem Tag Online-Zahlen ihrer Mitglieder veröffentlichen. Vorerst mit einem Tag Verspätung, am 3. Mai also die Daten vom 1. Mai. Gegen Ende des Jahres soll dieser Tag Verzögerung aber verschwinden, sodass man wie auch schon die AGOF am Folgetag Zahlen online stellen wird.

Zu bekommen sind die neuen Daten auf der bekannten Seite ausweisung.ivw-online.de. Dort findet sich neben der Zeile “Zur Ausweisung der monatlichen Nutzungsdaten” nun auch eine Zeile “Zur Ausweisung der täglichen Nutzungsdaten”. Nach dem Klick auf diese neue Option öffnet sich ein Fenster mit der Auswahl eines Datums oder eines Zeitraums. Zum Start sind dort nur die Daten eines Tages – des 1. Mai – verfügbar, im Laufe der Wochen und Monate wächst das Archiv dann logischerweise an.

Der große Unterschied im Vergleich zur monatlichen Ausweisung: Die täglichen Zahlen sind nicht direkt als HTML-Seite zu sehen, sondern nur als Download einer .csv-Datei erhältlich. In dieser Datei finden sich alle aktuellen IVW-Mitglieder inklusive ihrer einzelnen Websites und Apps, so wie man es von den monatlichen Zahlen kennt. Ein weiterer Unterschied zur monatlichen Ausweisung: Sämtliche Einzelfilter wie “Sprache”, “Format”, “Erzeuger”, “Paid”, “Inhalt”, usw. fehlen in der täglichen Datei. Sie wird es weiterhin nur in der monatlichen Ausweisung geben. Vorhanden sind in der .csv-Datei aber neben den Gesamt-Visits und -Page-Impressions auch Einzelzahlen für In- und Ausland, sowie getrennt nach Online und Mobile.

Vor allem für die Publisher selbst sind die neuen Zahlen extrem interessant. Können sie sich doch nun auf tagesaktueller Basis mit ihren Konkurrenten vergleichen und schauen, ob bestimmte Nachrichtenlagen oder Ereignisse dem eigenen Angebot oder anderen geholfen haben oder nicht.

Die ersten Zahlen des 1. Mai sind wegen des Feiertags, aber auch aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten noch nicht die Spannendsten, doch im Laufe der Zeit werden die Analyse- und Deutungsmöglichkeiten der neuen IVW-Daten zunehmen und die Zahlen automatisch spannender werden. Der erste Tagessieger der IVW heißt ebay Kleinanzeigen: 18,0 Mio. Inlands-Visits erreichte der Marktplatz am 1. Mai. Dahinter folgen die beiden Portale Web.de (12,4 Mio.) und GMX (11,4 Mio.), deren Zahlen im Gegensatz zur monatlichen Ausweisung in der täglichen Datei verfügbar sind. Bisher ließ das Duo nur die aus den Messungen hochgerechneten AGOF-Reichweiten veröffentlichen, Visits und Page Impressions waren nicht bekannt.

Mehr als 10 Mio. Inlands-Visits erreichten am 1. Mai auch noch Bild (11,3 Mio.) und t-online.de (11,1 Mio.). Spiegel Online kam auf 6,4 Mio. Besuche aus Deutschland, der kicker auf 5,4 Mio., Focus Online auf 4,8 Mio. und ntv auf 4,1 Mio. So sieht die erste tägliche IVW-Top-50 aus:

IVW: Top 50 Angebote nach Inlands-Visits am 1. Mai 2019

Angebot Visits / Inland Visits / Gesamt PIs / Inland 1 ebay Kleinanzeigen 18.039.275 18.806.843 337.332.636 2 Web.de 12.441.798 12.977.118 95.906.581 3 GMX 11.417.253 12.847.693 80.859.852 4 Bild.de 11.294.185 12.488.958 40.334.966 5 T-Online Contentangebot 11.098.786 11.626.986 51.214.141 6 WetterOnline 7.185.810 11.660.463 19.523.598 7 Spiegel Online 6.379.091 7.393.676 30.954.096 8 wetter.com 6.067.517 6.739.169 21.566.767 9 kicker online 5.386.974 5.767.589 46.097.654 10 Focus Online 4.847.033 5.328.410 14.575.456 11 n-tv.de 4.097.708 4.483.523 20.508.155 12 upday 3.067.105 5.993.226 46.711.973 13 mobile.de Der Automarkt 2.993.343 4.383.061 58.612.835 14 Welt 2.923.868 3.327.918 7.885.515 15 TV Spielfilm.de 2.734.667 2.885.490 9.843.041 16 DuMont Newsnet 2.431.823 2.585.587 6.349.870 17 Chefkoch.de 2.417.914 2.667.854 13.216.038 18 twitch.tv 2.339.315 14.264.707 9.860.699 19 ImmobilienScout24 2.327.309 2.465.654 49.446.895 20 sport1 2.309.195 2.547.322 16.927.501 21 Merkur.de 2.232.563 2.396.696 4.501.689 22 Funke Medien NRW 2.196.151 2.389.268 3.922.536 23 Zeit Online 1.939.903 2.276.899 4.255.424 24 stern.de 1.808.322 2.051.563 6.566.467 25 RTL.de 1.792.257 1.964.466 3.365.874 26 Chip Online 1.641.269 1.860.900 2.864.319 27 tz 1.588.146 1.779.002 2.651.621 28 FAZ.net 1.501.337 1.757.329 4.167.608 29 Funke Next Level TV 1.442.831 1.552.247 8.244.803 30 Wetter.de 1.437.468 1.510.334 3.824.421 31 Süddeutsche.de 1.402.692 1.623.767 3.496.735 32 RND 1.401.858 1.484.861 3.401.458 33 autobild.de 1.262.526 1.417.769 6.967.700 34 Xing 1.245.119 1.493.083 4.130.082 35 AutoScout24 1.208.094 2.390.556 12.666.819 36 Bunte.de 1.162.353 1.393.548 2.813.343 37 freenet.de 1.113.887 1.161.580 8.173.886 38 Computerbild.de 1.069.988 1.185.571 3.406.620 39 Gala.de 1.059.136 1.340.590 5.648.388 40 Wunderweib 1.057.549 1.244.335 2.118.535 41 RP Online 1.032.625 1.099.258 4.400.540 42 TV Now 965.437 1.032.316 4.204.852 43 Transfermarkt.de - Das Fußballportal 911.963 1.781.887 4.875.703 44 Giga.de 891.802 1.017.668 4.330.621 45 1&1 Internet AG 842.743 883.251 4.214.366 46 heise online 791.236 928.516 3.086.149 47 markt.de 776.990 803.097 16.112.108 48 GameStar 772.048 869.554 1.427.912 49 moviepilot media 724.619 819.136 1.077.184 50 gutefrage.net 714.916 816.178 1.494.295

Quelle: IVW

