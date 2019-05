#trending // Kokain in Shrimps Die Engländer beschäftigen sich unterdessen vor allem mit Shrimps. Wissenschaftler des Londoner King’s College haben einem BBC-Bericht zufolge nämlich Kokain und andere Drogen in Shrimps gefunden, die in Flüssen der Grafschaft Suffolk leben. Ob es sich um ein Suffolker Problem handelt – oder um ein überregionales – müsse nun erforscht werden. Auch verbotene Pestizide und Arzneimittel habe man in den Shrimps gefunden. Allerdings in solch geringen Dosen, dass ein Effekt auf die Lebewesen unwahrscheinlich sei. Ganz neu sind solche Untersuchungen nicht, in Deutschland gibt es auch immer wieder Berichte über Kokain in Flüssen, doch dass man die Drogen auch in den Flusstieren feststellen kann, bescherte der BBC nun mit rund 160.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen den erfolgreichsten englischsprachigen journalistischen Artikel des Tages.