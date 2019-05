The Guardian vermeldet erstmalig seit 1998 schwarze Zahlen – und hat nicht mal eine Paywall

Die britische Guardian News & Media (GNM), zu der der Guardian und der Observer gehören, hat am Mittwoch eine für das Medienhaus historische Meldung veröffentlicht. Das erste Mal seit 21 Jahren verzeichnet das Traditionsmedium einen Gewinn: 800.000 Pfund (etwa 932.800 Euro) sind es für das abgelaufene Geschäftsjahr (April 2018 bis April 2019). Zur Erinnerung: Noch vor drei Jahren hatte der Guardian einen Verlust von 57 Millionen Pfund verzeichnen müssen.

Vor diesem Hintergrund spricht die BBC spricht von einem “der bedeutendsten Umschwünge in der jüngeren britischen Mediengeschichte”. Das Branchenportal Nieman Lab nennt den Guardian gar ein “weird newspaper” angesichts der nun verkündeten Zahlen.

Und “merkwürdig” ist in diesem Zusammenhang wohl das passende Wort für den Guardian und das dahinter stehende Medienunternehmen. Denn im Gegensatz zur New York Times, Washington Post oder dem Wall Street Journal setzt das britische Qualitätsblatt nicht auf eine Paywall. Statt digitale Abos zu verkaufen, hofft der Guardian auf die Spendenbereitschaft der Leser. Die können das Blatt bei bestimmten Themen, beispielsweise Cambridge Analytica oder den Paradise Papers, freiwillig finanziell unterstützen. 655.000 regelmäßig Unterstützer hat das Unternehmen derzeit im Monat. Dies gilt für Print und Online. Weitere 300.000 Leser hätten allein im Jahr 2018 einmalige Spenden geleistet. Bis 2022 wolle man auf zwei Millionen Spender kommen, betonte Katharine Sophie Viner, Chefredakteurin vom Guardian.

The Guardian has made a small operating profit! It's been a brilliant team effort and it's mostly thanks to Guardian readers — we are out of danger and the new business model is working https://t.co/Ru0bHXs4rj

— Katharine Viner (@KathViner) May 1, 2019