Krautreporter, WDR und Netzpolitik.org für Grimme Online Award nominiert 

Das durch Crowdfunding finanzierte Online-Magazin Krautreporter und das WDR-Virtual-Reality-Projekt “Bergwerk 360°” sind am Donnerstag in Köln für den diesjährigen Grimme Online Award nominiert worden. Zu den nominierten Formaten zählen auch Podcasts über vietnamesische Einwanderer oder das Leben einer Mutter in der DDR, eine Plattform, die mehr Transparenz in den Hamburger Wohnungsmarkt bringen will, und das “Stadtlexikon Stuttgart”, das Tablet-Nutzern vor Ort die Möglichkeit bietet, in historische Karten zu blicken.

“Die erfreuliche Vielfalt an Themen und Formaten spiegelt sich in den Nominierungen wider: Von aufwändig produzierten Longreads, web-gestützten Datenrecherchen und Visualisierungen, von VR über Blogs und Podcasts bis hin zur Bleistiftkunst bietet das Netz Raum”, heißt es in der Stellungnahme der Jury.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Grimme Institut (@grimme_institut) am Mai 2, 2019 um 6:23 PDT

In der Kategorie Spezial ist in diesem Jahr unter anderem die “Tincon”, das Festival für digitale Jugendkultur, nominiert. Die Jury sagt dazu selbst: “Mit der ‘Tincon’ erweitern wir den Rahmen des Grimme Online Award keineswegs zufällig in einem Jahr, in dem die Debatte um die EU-Urheberrechtsreform den Graben zwischen Digital Natives und Digital Immigrants noch weiter vertieft hat. (…) Der Grimme Online Award als Preis reflektiert immer auch das Fließen der Formatgrenzen und gewährt Nominierungskommission und Jury große Freiheiten. Die nutzen wir gerne.”

Aus den 28 Nominierungen wählt eine Jury nun bis zu acht Preisträger in vier Kategorien aus. Parallel dazu können Internetnutzer über einen Publikumspreis abstimmen. Die Preisverleihung findet am 19. Juni in Köln statt. Der Grimme Online Award gilt als wichtigster deutscher Preis für Online-Publizistik.

Alle Nominierten im Überblick

