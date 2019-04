trending: Diesel, “The Biggest Loser”, die Schlacht von Winterfell und John Singleton

#trending // John Singleton Der Tod des US-amerikanischen Regisseurs John Singleton hat am Montagabend deutscher Zeit viele Menschen bewegt. 1991 – im Alter von nur 24 Jahren – hatte Singleton als jüngster und zudem als erster afroamerikanischer Regisseur überhaupt eine Nominierung in der Oscar-Kategorie “Beste Regie” erhalten – für den Film “Boyz n the Hood”. Später inszenierte er u.a. auch noch die Kassenhits “Shaft”, “2 Fast 2 Furious” und “Atemlos – Gefährliche Wahrheit”. Singleton starb am Montag an den Folgen eines Mitte April erlittenen Schlaganfalls im Alter von nur 51 Jahren. NBC Newserhielt für seinen Nachruf 73.000 Social-Media-Reaktionen, TMZ sogar 125.000.