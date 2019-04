“heute-journal”-Chef Wulf Schmiese: “Es wäre ein absurder Verdacht, wenn hier ein Eingriff aus inhaltlichen Gründen unterstellt würde.”

Auch Claus Kleber begründete die Kürzungen mit “der Uhr”, es sei also ein reines Zeitproblem gewesen, hätte es wirklich keine anderen Möglichkeiten zur Kürzung gegeben?

Claus Kleber hat auf Twitter darauf hingewiesen, dass sein Nachhaken in den ersten Minuten „Opfer unserer Stoppuhr“ geworden sei, eben auch seiner. Nie wird ein Interview im “heute journal” gegen den Willen und ohne das Wissen des Moderators oder der Moderatorin gekürzt. Der Redakteur, der die Kürzung mit Claus Kleber besprochen hatte, holte die Zeit rein durch das Entfernen zweier kompletter Frage-Antwort-Blöcke, was technisch die sauberste und inhaltlich die üblichste Form eines Schnitts ist. Gekürzt wird bei uns übrigens einzig und allein aus Zeitgründen – niemals wegen des Inhalts! Es wäre daher ein absurder Verdacht, wenn hier ein Eingriff aus inhaltlichen Gründen unterstellt würde. Die Crew war sich einig: Es gab das wichtige Argument der technischen Schneidemöglichkeit an den gesetzten Punkten. Und es reichten inhaltlich in dem gesendeten Gespräch drei kritische Fragen zur Methodik der Studie aus, um die journalistische Distanz zum Thema deutlich gemacht haben. Die zwei weiteren Fragen zur Methodik, die dann für die Sendung gekürzt wurden, erschienen wegen redundanter Antworten als verzichtbar. Das Gespräch wurde ungekürzt sogleich über den Twitter-Account des “heute journals” veröffentlicht, knapp eine Stunde vor dem Tweet, mit dem Claus Kleber auf beide Varianten hinwies.

War Claus Klebers Tweet, in dem er auf die Kürzung hinweist, mit Ihnen oder dem ZDF abgesprochen, bzw. war der Tweet in Ihrem Sinne?

An dem Abend war ich selbst nicht in der Redaktion. Aber es waren sich alle Anwesenden einig, dass die ungekürzte Version online gehen sollte, was ja umgehend geschah. Claus Kleber hat die Sendecrew darauf hingewiesen, dass er darauf noch per Twitter aufmerksam machen werde, was er dann tat. Es ist ein völlig normaler Prozess im “heute journal”, dass es beides gibt: die lineare Sendung und zusätzliche, ergänzende Ausspielungen online und in den Sozialen Medien.