#trending // “Endgame” Historisches ereignete sich am Wochenende in den Kinos der Welt: Das Superhelden-Epos “Avengers: Endgame” sammelte laut Comscore unfassbare 1,209 Mrd. US-Dollar an den Kinokassen ein. Zum Vergleich: Der bisherige weltweite Rekord eines Start-Wochenendes lag bei 640,5 Mio. US-Dollar, also bei etwa der Hälfte der gigantischen “Endgame”-Zahl. Aufgestellt hatte ihn übrigens der Vorgänger “Avengers: Infinity War” vor einem Jahr. In Deutschland haben “Endgame” nach Hochrechnungen von Inside Kino bis einschließlich Sonntag bereits mehr als 2 Mio. Menschen gesehen.