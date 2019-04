New York Times entschuldigt sich für Netanjahu-Karikatur: “Es war eine Fehleinschätzung, sie zu veröffentlichen”

Die New York Times hat sich für eine Karikatur von Benjamin Netanjahu entschuldigt: Israels Ministerpräsident ist darauf als Blindenhund mit Davidstern am Halsband abgebildet, der einen blinden Trump mit Kippa führt. Die Zeichnung war in der internationalen Printausgabe vom Donnerstag erschienen und hatte viel Kritik hervorgerufen, sogar der US-Vizepräsident nahm dazu Stellung.

Wir stehen an Israels Seite und verurteilen jede Form von Antisemitismus, twitterte Mike Pence am Sonntagnachmittag. Der US-Vizepräsident nahm dabei Bezug auf eine am Donnerstag in der New York Times (NYT) erschienene Karikatur, die vielfach kritisiert wurde. In der internationalen Ausgabe des Traditionsblattes war Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als Blindenhund mit Davidstern am Halsband zu sehen, der einem blinden Donald Trump mit Kippa führt.

We stand with Israel and we condemn antisemitism in ALL its forms, including @nytimes political cartoons. https://t.co/tPbGqDBwza — Vice President Mike Pence (@VP) April 28, 2019

Die kritischen Stimmen ließen nicht lange auf sich warten. Auch zahlreiche Nachrichtenportale wie The Jerusalem Post, The Times of Israel, CNN und Fox News berichteten darüber. In einer nun veröffentlichten Stellungnahme schreiben die NYT-Verantwortlichen: “The image was offensive, and it was an error of judgment to publish it.” Eine Sprecherin der Zeitung sagte zudem, dass das Medienhaus die Publikation “zutiefst bedauere”.

We apologize for the anti-Semitic cartoon we published. Here’s our statement. pic.twitter.com/nifZahutpO — New York Times Opinion (@nytopinion) April 28, 2019

“So ein Bild ist immer gefährlich”, hieß es weiter, “und zu einer Zeit in der Antisemitismus weltweit wieder auf dem Vormarsch ist, ist das Vorgehen inakzeptabel.” Man werde nun sicherstellen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiere. Eine Anmerkung zur Karikatur ist zudem in der internationalen Montagsausgabe der NYT erschienen.

The more I think about the @nytimes “cartoon,” the more appalled I am. While #Antisemitism is rising…synagogues are attacked & Jews killed…democratic #Israel is demonized…& Jewish institutions are forced to bolster security… The “paper of record” pours oil on the fire. pic.twitter.com/8FUAEKCagK — David Harris (@DavidHarrisAJC) April 27, 2019 Anzeige

Dass die Karikatur auf der Meinungsseite gelandet ist, habe laut NYT an einem fehlerhaften Prozess gelegen. Dabei habe ein einzelner Redakteur die Entscheidung getroffen, die Zeichnung ins Blatt zu heben. Die Verantwortlichen seien daran, die Prozesse zu überprüfen und anzupassen, um derartige Fehlentscheidungen künftig zu vermeiden.

Das American Jewish Committee (AJC) hat per Kurznachrichtendienst mitgeteilt, dass man die Entschuldigung nicht akzeptiere. “Wir vermerken, dass die NYT signifikante Veränderungen versprochen hat und freuen uns darauf, diese Veränderungen in der Praxis zu sehen”, so die Non-Profit-Organisation.

“Actions speak louder than words”, betont das AJC.

We note the @NYTimes' promise of "significant changes" following its publication of a grotesquely antisemitic cartoon on Thursday and its offensive non-apology apology yesterday and look forward to seeing those changes in practice. Actions speak louder than words. https://t.co/KNWQ2kA4ir — AJC (@AJCGlobal) April 28, 2019

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.