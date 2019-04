Wechselt von der Bild: Felix Lander wird Chief Revenue Officer bei Business Insider Deutschland

In seiner neuen Funktion wird Felix Lander dafür verantwortlich sein, die Erlöse aus bestehenden Geschäften weiterzuentwickeln, wie Axel Springer am Mittwoch mitteilte. Zudem soll er neue Geschäftsfelder aufbauen.

Lander berichtet dabei an die beiden Executive Publisher bei Business Insider Romanus Otte und Jakob Wais. Darüber hinaus arbeitet er mit Media Impact zusammen, dem gemeinsamen Vermarkter von Axel Springer und der Funke-Mediengruppe.

In den vergangenen zwei Jahren war Lander bei der Bild tätig: als Head of New Platforms und Business Strategy. Er verantwortete dabei den Auf- und Ausbau der Social-Media-Aktivitäten des Portals. 2014 startete Lander bei Axel Springer als Management-Trainee im Bereich Strategic Investments, bevor er als Referent der Vorsitzenden der Verlagsgeschäftsführung der Bild-Gruppe arbeitete.

