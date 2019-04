Richard Gutjahr vs. Internet-Trolle: Compact Magazin scheitert am BGH mit Nichtzulassungsbeschwerde

Wie Markus Kompa, der Anwalt des Journalisten Richard Gutjahr, auf seiner Webseite mitteilt, ist das rechte Compact Magazin am Bundesgerichtshof mit einer Nichtzulassungsbeschwerden gescheitert. Hintergrund ist ein jahrelanger Rechtsstreit Gutjahrs gegen Netz-Trolle und auch das Compact Magazin, die wüste Verschwörungstheorien über Filmaufnahmen des Journalisten vom Lkw-Attentat in Nizza 2016 in die Welt setzten.