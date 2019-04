Digitalkonferenz re:publica: Bundespräsident Steinmeier wird die Veranstaltung eröffnen

Mit Frank-Walter Steinmeier wird in diesem Jahr erstmals ein Bundespräsident zur Digitalmesse re:publica kommen, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Er wird die dreitägige Digitalkonferenz am 6. Mai eröffnen. Darüber hinaus werden Astronaut Alexander Gerst und EU-Kommissarin Margrethe Vestager zu Gast sein. Schwerpunkt der dreitägigen Veranstaltung ist das Thema Nachhaltigkeit.