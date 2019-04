Nächste Datenpanne bei Facebook: Kontaktdaten von 1,5 Mio. Nutzern ungefragt hochgeladen

Das Social Network kommt nicht aus den Negativschlagzeilen: Facebook lud in den vergangenen drei Jahren ohne Erlaubnis die Kontaktdaten von bis zu 1,5 Millionen neuen Nutzern auf seine Server. Der Fehler sei nach einer Änderung am Anmelde-Verfahren im vergangenen Monat entdeckt worden, wie das Unternehmen am Donnerstag bestätigte.