#trending // #DontSpoilTheEndgame Eine Woche vor dem Start des finalen “Avengers”-Kinofilm “Endgame” ist die Angst der Macher groß, dass die Handlung an die Öffentlichkeit kommt und den Fans Überraschungen vermiest. Offenbar zu Recht, wie Berichte über einzelne Leaks suggerieren. Die Russo-Brüder Anthony und Joseph, die Regie bei “Endgame” führten, haben sich in einem Brief an die Öffentlichkeit gewandt, in dem sie diejenigen, die den Film schon gesehen haben oder noch sehen, auffordern, keine Geheimnisse zu verraten: “Because so many of you have invested your time, your hearts, and your souls into these stories, we’re once again asking for your help. When you see Endgame in the coming weeks, please don’t spoil it for others, the same way you wouldn’t want it spoiled for you.” Hashtag: #DontSpoilTheEndgame. Auf dem Twitter-Account der Russo-Brüder erreichte der Brief 155.000 Likes und Retweets innerhalb von nur fünf Stunden, auf dem offiziellen “The Avengers”-Account gab es im gleichen Zeitraum weitere 100.000 Likes und Retweets. #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/YZhbrwcijJ — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 16. April 2019