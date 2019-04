Auf dem Weg zum “gesunden Netzwerk”: Wie Twitter-Chef Dorsey Hass bekämpfen und das Social Network umkrempeln will

Twitter kämpft gegen Hasstweets. Wie der Kurznachrichtendienst am Dienstag mitteilte, identifiziert das Netzwerk inzwischen fast 40 Prozent der gelöschten Tweets mit Algorithmen. Vor einem Jahr verließ sich Twitter allein auf seine User. In Zukunft stehen dem Dienst aber noch größere Änderungen bevor, wie Twitter-Chef Dorsey am Dienstag ankündigte.