Politiker, Sportler, Künstler aus aller Welt drückten am Abend ihre Gefühle zum Brand in Paris aus. Auch die beiden aktuellsten US-Präsidenten waren dabei. Barack Obama postete auf Facebook “Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can” und stellte ein Foto von sich und seiner Familie bei einem Besuch in Notre Dame dazu. Über 260.000 Likes & Co. gab es dafür. Auf Twitter erhielt ein identischer Post mehr als 280.000 Likes und Retweets. Donald Trump verband seine Gedanken mit sicher gut gemeinten, aber unsinnigen Ratschlägen: “So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!” kam auf 148.000 Likes und Retweets. Warum der Ratschlag unsinnig ist, schrieben die französischen Behörden: “Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible # NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral.”

Vor Trump schob sich auf Twitter Emmanuel Macron mit “Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous.” und 215.000 Reaktionen. Auf jeweils zigtausende Interaktionen kamen zudem Hillary Clinton, Melania Trump, Sängerin Camila Cabello und viele mehr.

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB

— Barack Obama (@BarackObama) 15. April 2019