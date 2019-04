Nach finalem Beschluss des EU-Urheberrechts: “heute show” feiert humorvoll den Untergang des Internets, wie wir es kennen

Die heftig umstrittene Reform des EU-Urheberrechts ist endgültig beschlossen: In einer letzten Abstimmung stimmten die EU-Staaten dem Vorhaben am Montag mehrheitlich zu. Für die vielen Millionen Demonstranten kein Grund zur Freude. Die "heute-show" nimmt's mit bitterschwarzem Humor.

Auf Twitter haben die ZDF-Satiriker am Montag eine Reihe von Tweets abgesetzt, in denen sie fantasieren, wie Satire im Zeitalter der Uploadfilter aussehen könnte.

Satire darf alles – nur nicht mehr hochgeladen werden.#Artikel13 #Uploadfilter #Copyright — ZDF heute-show (@heuteshow) April 15, 2019

EU-Rat *nimmt die Zähne aus dem Glas und setzt sie sich wieder ein*:

„Das neue EU-Urheberrecht ist beschlossen! Schreiberling, schicke eine Postkutsche los und verkünde!“#Artikel13 #Uploadfilter #Copyright — ZDF heute-show (@heuteshow) April 15, 2019

Falls uns jemand sucht – wir richten gerade unseren neuen heute-show-Account im Darknet ein.#Artikel13 #Uploadfilter #Copyright — ZDF heute-show (@heuteshow) April 15, 2019 Anzeige

Da durfte der Verweis auf die jüngst gestartete achte Staffel von “Game of Thrones” natürlich nicht fehlen.

Der Unterschied zwischen #GameofThrones und der EU-Abstimmung über #Artikel13?

Das eine hat eine verworrene Handlung, hinterhältige Charaktere und unfaire Absprachen.

Das andere ist eine Fernsehserie mit Drachen. — ZDF heute-show (@heuteshow) April 15, 2019

Wohlgemerkt: Die EU-Länder haben nun rund zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Und Uploadfilter werden in der Richtlinie nicht explizit erwähnt. Doch die meisten Experten gehen davon aus, dass Uploadfilter trotzdem zum Einsatz kommen werden. Die schiere Masse der hochgeladenen Inhalte lässt sich nicht manuell auf ihre Nutzungsrechte überprüfen. Die CDU hatte vor der Abstimmung im EU-Parlament angekündigt, die Richtlinie ohne Uploadfilter umsetzen zu wollen. Auch die SPD lehnt diese Technik mittlerweile ab.

Bislang eingesetzte Filter kommen bislang an ihre Grenzen, wenn plötzlich neue Anforderungen umgesetzt werden müssen. So hatten die Systeme von YouTube und Facebook erhebliche Mühe, die Videoaufnahmen des Attentäters von Christchurch zu blockieren, weil es etlichen Nutzern gelang, die automatische Erkennung mit Veränderungen am Video auszutricksen. Facebook konnte in den ersten 24 Stunden nach dem Attentat zwar 1,2 Millionen Videos beim Upload stoppen, hunderttausende Versionen wurden aber erst später erkannt und dann gelöscht (MEEDIA berichtete).

