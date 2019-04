Cover-Check: Solides Kiosk-Ergebnis für den “tierisch wütenden” Spiegel, zu wenige Verkäufe für stern und Focus

Von

166.372 mal wurde Der Spiegel 12/2019 in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. verkauft. Damit erreichte die Ausgabe haargenau den 3-Monats-Durchschnitt des Spiegels, der aktuell bei 166.400 liegt. Der 12-Monats-Durchschnitt wurde hingegen verpasst – er liegt bei 178.200 Einzelverkäufen. Das Titelthema “Tierisch wütend – Warum so viele Menschen im Alltag die Nerven verlieren und ausrasten” war also kein übermäßiger Bestseller, aber auch kein großer Flop. Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen, erreichte Der Spiegel 12/2019 eine Anzahl von 705.292 verkauften Exemplaren, darunter 92.807 ePaper und Spiegel-Plus-Kunden.

Der stern kam mit seiner Ausgabe 12/2019 auf 118.712 Einzelverkäufe, blieb damit klar unter seinem 12-Monats-Durchschnitt von aktuell 137.000, sowie auch unter seinem 3-Monats-Durchschnitt von 123.500. Immerhin: Das heft mit der Titelzeile “Euer Reichtum auf unsere Kosten” und der Unterzeile “Wie sich deutsche Milliardäre aus ihrer Verantwortung stehlen. Und der Staat sie gewähren lässt” blieb minimal über der Vorwoche, als man mit der “Kraft der Affäre” am Kiosk durchfiel. Insgesamt fand der stern in der Woche 12 genau 475.049 Abnehmer, 21.771 davon als ePaper.

Der Focus blieb mit seinem Titel “Das Ende der Mittelschicht (wie wir sie kennen)” noch deutlicher unter dem Soll. Nur 45.641 griffen im Einzelhandel zu – das drittschwächste Ergebnis des bisherigen Jahres 2019 und eins, das klar unter den Durchschnittszahlen der jüngsten 12 Monate (57.600) und der jüngsten drei Monate (58.900) liegt. Womöglich war potenziellen Lesern das Thema inklusive der Unterzeile “Wie Digitalisierung, Demografie und Politikversagen unseren Wohlstand gefährden” zu negativ oder alarmistisch. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 367.062 Exemplaren, inklusive 53.999 ePaper.

