#trending // Die neuen “Star Wars”-Trailer

Zwei neue “Star Wars”-Trailer gehörten am Wochenende zu den ganz großen Viral-Video-Hits. Zwei? Ja. Zwei! Am Freitag wurde der erste zweiminütige Teaser zum Abschluss der Skywalker-Saga veröffentlicht. Der Film, der im Dezember in die Kinos kommt, wird “The Rise of Skywalker” heißen. Auf dem “Star Wars”-YouTube-Account wurde er inzwischen 20,6 Mio. mal angeschaut, auf Facebook kamen 17,7 Mio. Views dazu und auf Twitter sogar 25,6 Mio. Immerhin eine Million Abrufe gab es zudem für das sehenswerte Erklärvideo “Things Only True Fans Noticed In The Rise of Skywalker Trailer“.

Der zweite Trailer hat nichts mit dem neuen Kinofilm zu tun, sondern mit dem neuen “Star Wars”-Videospiel “Jedi: Fallen Order”. Die grandios wirkenden 2:30 Minuten lösten den Kino-Teaser am Sonntag sogar an der Spitze der YouTube-Trends ab, sammelten allein auf dem offiziellen “EA Star Wars”-Kanal 4,8 Mio. Views ein. Das Spiel, das Mitte November erscheinen soll, wurde zudem zum “Aufsteiger des Tages” in der Amazon-Rubrik “Games”.