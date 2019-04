Umsatzbringer im Bahnhofsbuchhandel: Titel wie Happinez, Psychologie heute, brand eins und Geo Epoche vorn dabei

Der Spiegel, Bild und die Süddeutsche Zeitung haben den Bahnhofsbuchhändlern im Jahr 2018 die größten Umsätze aller Print-Objekte beschert. Das zeigt eine Auswertung der Fachzeitschrift der neue vertrieb. Spannend: Magazine, die in den allgemeinen Auflagenstatistiken nicht ganz vorn auftauchen, punkten im Bahnhof - u.a. Titel wie Happinez, Psychologie heute, brand eins und Geo Epoche.

Kunden von Bahnhofsbuchhandlungen greifen überdurchschnittlich stark zu aktuellen journalistischen Print-Medien, zudem zu Magazinen mit langen Lesestücken. Ganz vorn in der Umsatz-Top-100, die der neue vertrieb errechnet und in seiner Ausgabe 3/2019 veröffentlicht hat. Die Top 100 gibt es zudem als PDF auf der Website des Verbandes Deutscher Bahnhofsbuchhändler (VDBB). Interessant ist das Ranking auch deswegen, weil die Verkaufsstellen einen laut VDBB mit rund 9% großen Anteil am deutschen Presse-Einzelhandelumsatz erreichen, obwohl sie nur 0,5% der Gesamtzahl der Pressehändler ausmachen.

Ganz vorn im 2018er-Umsatz-Ranking finden sich Magazine und Tageszeitungen mit aktuellem Journalismus: Der Spiegel hat dem Bahnhofsbuchhandel die größten Umsätze beschert, dahinter folgen Bild, die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, der stern und die Frankfurter Allgemeine.

Auf Platz 7 folgt als erstes Produkt ohne aktuellen Journalismus die Sticker-Kollektion von Panini zur Fußball-WM in Russland. Obwohl sie nur für einige Monate für Umsätze gesorgt hat, liegt sie auf das Gesamtjahr gerechnet vor Titeln wie Bunte, Focus, Bild am Sonntag, Gala und kicker. Ebenfalls stark: die Asterix-Hefte und die Lustigen Taschenbücher, von denen in Bahnhöfen immer auch ältere Exemplare verfügbar sind. Auf Platz 31 findet sich auch noch das Pokemon Trading Card Game als weiteres Sammel-Produkt.

Auffällig oft sind auch Magazine im Vorderfeld der Tabelle vertreten, die im sonstigen Pressehandel nicht für die ganz großen Auflagen sorgen. Zu nennen sind hier Titel wie Happinez auf 16, Psychologie Heute auf 17, brand eins auf 18, Geo Epoche auf 20, Geo Wisssen Gesundheit auf 33, der Economist auf 34 und Geo Wissen auf 38. Auf 96 und 97 finden sich passend zum Bahnhof auch das Eisenbahn Magazin un der Eisenbahnkurier.

Die größten Bestseller unter den deutschen Publikumszeitschriften werden hingegen unterdurchschnittlich oft am Bahnhof gekauft. Programmies zum Beispiel finden sich erst ab Rang 35 (TV Movie), obwohl sie bei der verkauften Auflage laut IVW die Top Ten dominieren. Sie werden aber offenbar eher in Supermärkten oder im Kiosk gekauft. Auch Yellows finden sich in der Bahnhofs-Statistik kaum.

Top 25: Umsatzbringer im Bahnhofsbuchhandel 2018

Platz 2017 Titel 1 1 Der Spiegel 2 2 Bild 3 3 Süddeutsche Zeitung 4 4 Die Zeit 5 5 stern 6 6 Frankfurter Allgemeine 7 neu Panini FIFA WM 2018 Russia Sammelbilder 8 7 Bunte 9 8 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 10 9 Focus 11 10 Bild am Sonntag 12 12 Asterix (inklusive alter Ausgaben) 13 13 Gala 14 23 Die Welt / Welt kompakt 15 11 kicker (Montag und Donnerstag) 16 24 happinez 17 21 Psychologie heute 18 15 brand eins 19 19 Brigitte 20 18 Geo Epoche 21 17 In Touch 22 neu Welt am Sonntag/Welt am Sonntag kompakt 23 20 flow 24 14 Walt Disney's Lustige Taschenbücher (inklusive alter Ausgaben) 25 neu Bild der Frau

Quelle: der neue vertrieb



