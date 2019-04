#trending // Ein schwarzes Loch

Der Star des Social Webs war am Mittwoch weltweit ganz eindeutig ein schwarzes Loch. Das erste Foto, das jemals von einem solchen Weltraumphänomen geschossen wurde, sammelte rund um den Globus eine gigantische Zahl an Likes und Shares ein. Allein die BBC erreichte mit ihrer Story “First ever black hole image released” unglaubliche 2,1 Mio. Interaktionen auf Facebook und Twitter – und das in nur elf Stunden. CNN erreichte mit “Black hole photos: This is the first image of a black hole” 710.000 Likes & Co., die New York Times mit “First Image of a Black Hole May Be Revealed. Follow the Announcement Here.” 255.000.

Zudem kam die NASA mit ihren Posts auf Facebook, Twitter und Instagram auf gigantische Summen an Likes. Auf Instagram, wo der Like-Daumen traditionell lockerer sitzt, auf mehr als 2 Mio. Auch in Deutschland war das schwarze Loch ein großes Thema, bescherte Spiegel Online beispielsweise Platz 2 unter den erfolgreichsten journalistischen Artikeln des Tages – mit mehr als 13.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter.