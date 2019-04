Nach den Erpressungsvorwürfen durch Amazon-CEO Jeff Bezos: US-Klatschblatt National Enquirer steht zum Verkauf

Das berüchtigte US-Klatschblatt The National Enquirer steht laut Medienberichten zum Verkauf. Die Mutterfirma American Media Inc. (AMI) will sämtliche Boulevardmedien loswerden. Der Enquirer ist in den USA in einen weitreichenden Skandal verstrickt. Amazon-CEO Jeff Bezos hatte der Zeitung vorgeworfen, ihn mit intimen Bildern und Text-Nachrichten zu erpressen.