Social-Media-Expertin Carline Mohr wird Leiterin des Newsrooms der SPD

Zuerst berichtete Der Spiegel in seinem Morgenletter “Die Lage” über die Personalie. Von Mitte 2016 bis Ende 2017 war sie für das Audience Development bei Spiegel Online zuständig zuständig. Wie es in “Die Lage” heißt, habe die SPD Defizite in ihren Social-Media-Aktivitäten ausgemacht. Die zuständige Abteilung sei im Bundestagswahlkampf “weit unter ihren Möglichkeiten” geblieben, habe es in einer parteiinternen Aufarbeitung der Niederlage bei der Bundestagswahl geheißen. Mohr soll die SPD da nun offenbar weiterbringen.

Zu den ersten, die den neuen Job von Carline Mohr online teilten, war ihre Mutter:

Wenn morgens das Smartphone von einer Welle von Push-Mitteilungen erschüttert wird, wechselt dieses Kind mal wieder den Job und steht im Morning Briefing von @SPIEGELONLINE Herzlichen Glückwunsch @Mohrenpost und @spdde 🎉 pic.twitter.com/Ctac2Pxg8u — Ilse Mohr Silvernerd (@IlseMohr) April 10, 2019

Auch prominente Genossen beeilten sich, die neue Newsroom-Chefin via Twitter willkommen zu heißen:

Willkommen in der Familie der SPD und auf gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf Deine Unterstützung! https://t.co/hfX4IhjjWe — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 10, 2019

