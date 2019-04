Bertelsmann schließt Druckerei-Standort Nürnberg und strukturiert komplette Printing Group um

Bertelsmann reagiert auf das nach wie vor rückläufige Geschäft in der Druckerei-Branche. Zum 30. April 2021 wird der Druckerei Standort in Nürnberg dicht gemacht. Betroffen sind ca 670 Mitarbeiter in der Druckerei und der Klebebindung sowie rund 250 Mitarbeiter mit Leih- Zeit- und Werksverträgen. In der Bertelsmann Printing Group (BPG) werden außerdem Organisationsstrukturen vereinheitlicht und Funktionen wie IT oder Controlling gebündelt. Mit Dirk Kemmerer bekommt die BPG auch einen neuen CEO.

Grund für die Schließung des Nürnberger Standorts sind massive Überkapazitäten im Tiefdruck, die für die kommenden Jahre einen zunehmenden Preisverfall wahrscheinlich machen. Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: “Die Entscheidung, den Standort in Nürnberg in knapp zwei Jahren zu schließen, ist uns sehr schwer gefallen. Sie ist aufgrund der deutlichen Mengen- und Preisrückgänge im Jahr 2018 jedoch unumgänglich, um unser Druckgeschäft insgesamt zukunftsweisend aufzustellen.” Der Konzern werde zu allen Verpflichtungen stehen, “die sich aus der

Beschäftigungssicherung bis 2020 ergeben und den Sozialplan aus Konzernmitteln finanzieren.”

Die ebenfalls am Standort in Nürnberg ansässigen BPG-Tochterunternehmen RTV Media Group und die Agentur MBS sind von den Schließungsplänen nicht betroffen. Gleiches gilt für die Prinovis-Standorte in Ahrensburg und Dresden sowie für die Offsetdruckereien der Gruppe in Gütersloh (Mohn Media), in Pößneck (GGP Media) und in Würzburg (Vogel Druck).

Neben der Standortschließlung will Bertelsmann die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Druckunternehmen der BPG deutlich intensivieren. Die Druckbranche ist schon seit mehr als einem Jahrzehnt strukturell rückläufig. So gibt es deutlich weniger hochauflagige Kataloge und dadurch bedingt Überkapazitäten auf Produktionsseite. Hinzu kommt die umfassende Digitalisierung und damit ein Rückgang von Papiermedien. Papierpreissteigerungen im vergangenen Jahr hätten zudem dazu geführt, dass sich Kunden in Zurückhaltung geübt hätten, so Rabe.

Mit der Neustrukturierung geht ein Wechsel an der Spitze der BPG einher. Axel Hentrei (60), CEO der Druckereigruppe, geht nach fast 30 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand. Seine Aufgabe übernimmt mit sofortiger Wirkung Dirk Kemmerer (46), der seit Februar 2017 Mitglied im BPG-Board ist und dort als CEO die Geschäfte von Mohn Media und Digital Marketing verantwortet. Zukünftig besteht das BPG-Board aus drei Mitgliedern. Neben Dirk Kemmerer als CEO sind dies Ulrich Cordes (51) und Niklas Darijtschuk (47). Cordes bleibt CFO der Gruppe, Darijtschuk übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben im Bereich Print International die neu geschaffene Rolle des Chief Operating Officers (COO).

