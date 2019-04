IVW-News-Top-50: Nur bento und Business Insider im Minus, Funke, RP und Extratipp mit dickstem Wachstum

Rekordmonat für die Online-Nachrichtenbranche: Nur zwei der Top-50-Angebote verloren gegenüber dem um drei Tage kürzeren Februar Visits in Deutschland: bento satte 18,6% und der Business Insider 1,9%. 14 der 50 Top-Marken wuchsen hingegen um mehr als 20%, also weitaus deutlicher, als es die drei zusätzlichen Tage erklären können. Am stärksten im Plus: die Funke Medien NRW, RP Online und der Rheinmain Extratipp.

An der Spitze des News-Rankings bleibt unangefochten Bild: Mit einem Zuwachs von 17,8% bei den Inlands-Visits steigerte sich der Boulevard-Gigant auf 438,2 Mio. und damit einen neuen Rekord. Solche Allzeit-Bestleistungen gab es auch für Spiegel Online und Focus Online dahinter, sowie diverse weitere Marken. Das deutlichste Plus im Spitzenfeld des Rankings erzielte dabei Focus Online, dass sich um satte 24,3% steigerte. n-tv.de und die Welt hingegen wuchsen mit 15,7% und 15,4% unterdurchschnittlich stark und verloren damit Marktanteile. Der Gesamtmarkt, also alle von MEEDIA als multithematisches Nachrichtenangebot klassifizierten Marken, steigerte sich um 16,9%.

Blickt man auf die Top 10, so ging es für die Funke Medien NRW, deren wichtigste Marke DerWesten ist, am deutlichsten nach oben: um 27,9%. Die geringsten Gewinne verzeichneten hingegen das DuMont Newsnet und Merkur.de. Sie büßten damit deutlich Marktanteile ein: 0,25 und 0,29 Punkte.

In der gesamten Top 50 ging es für den Rheinmain Extratipp, wie Merkur.de eine Ippen-Marke, am deutlichsten nach oben: Das hesssische Boulevardangebot steigerte sich um 45,7%. Allerdings ist der Rekord aus dem Januar damit noch nicht wieder erreicht worden. Damals gab es sogar 15,9 Mio. Inlands-Visits, diesmal 11,3 Mio. Ebenfalls dick im Plus: RP Online mit einem Zuwachs von 31,2% auf Rang 16. Hier gab es damit ebenfalls einen neuen Rekord.

Um deutlich mehr als 20% steigerten sich zudem Tag24, die Berliner Morgenpost, die Augsburger Allgemeine, die Mediengruppe Thüringen und VRM Online. Verluste bei den Inlands-Visits verzeichnen gegenüber dem kurzen Februar nur zwei Marken: bento und der Business Insider Deutschland. Insbesondere das heftige 18,6%-Minus für bento ist erstaunlich, die 9,1 Mio. Inlands-Visits sind hier der schwächste Monats-Wert seit April 2017.

IVW März 2019: Top 50 Nachrichtenangebote

Visits gesamt März 2019 Visits (Inland) März 2019 Visits (Inl.) vs. Feb. MA (Inland) März 2019 MA (Inl.) vs. Feb. 1 Bild.de 482.218.777 438.216.013 17,8 19,47 0,14 2 Spiegel Online 271.673.966 234.454.241 18,7 10,42 0,15 3 Focus Online 193.511.100 177.377.583 24,3 7,88 0,47 4 n-tv.de 152.046.117 138.865.920 15,7 6,17 -0,06 5 Welt 130.294.784 116.331.762 15,4 5,17 -0,07 6 upday 213.343.068 104.033.553 19,9 4,62 0,12 7 DuMont Newsnet 76.648.776 71.727.624 8,5 3,19 -0,25 8 Funke Medien NRW 73.759.078 70.422.458 27,9 3,13 0,27 9 Merkur.de 70.448.111 66.605.921 6,4 2,96 -0,29 10 Zeit Online 75.655.500 64.335.819 19,8 2,86 0,07 11 stern.de 68.128.844 60.079.605 22,7 2,67 0,13 12 Süddeutsche.de 63.135.985 54.553.127 10,5 2,42 -0,14 13 RTL.de 58.576.470 53.838.939 17,9 2,39 0,02 14 tz 54.855.574 51.798.783 7,9 2,30 -0,19 15 FAZ.net 60.770.784 51.552.657 10,9 2,29 -0,12 16 RP Online 37.982.297 35.452.557 31,2 1,58 0,17 17 RND 35.541.315 33.479.725 18,5 1,49 0,02 18 Tagesspiegel.de 20.851.965 18.796.482 10,5 0,84 -0,05 19 Handelsblatt.com 21.688.407 18.423.454 9,3 0,82 -0,06 20 Tag24 16.779.092 16.083.498 26,0 0,71 0,05 21 Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online 12.881.089 11.779.450 9,6 0,52 -0,03 22 Berliner Morgenpost 12.486.139 11.424.439 26,6 0,51 0,04 23 Rheinmain Extratipp 11.860.598 11.297.621 45,7 0,50 0,10 24 OVB24 11.578.722 10.909.015 12,8 0,48 -0,02 25 BZ-Berlin 10.705.954 10.073.424 20,5 0,45 0,01 26 News.de 10.844.056 9.890.071 5,3 0,44 -0,05 27 inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) 10.339.777 9.810.528 14,9 0,44 -0,01 28 HNA online 10.098.699 9.592.550 11,2 0,43 -0,02 29 Nordbayern.de 9.948.248 9.476.066 8,2 0,42 -0,03 30 Augsburger Allgemeine Online 10.175.882 9.413.333 23,5 0,42 0,02 31 watson.de 10.463.732 9.190.484 12,0 0,41 -0,02 32 bento 10.467.679 9.098.618 -18,6 0,40 -0,18 33 WA-Online 9.188.902 8.786.230 21,0 0,39 0,01 34 Passauer Neue Presse 8.765.268 8.354.909 16,8 0,37 0,00 35 Business Insider Deutschland 9.729.908 8.331.984 -1,9 0,37 -0,07 36 Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) 8.701.021 8.182.097 24,0 0,36 0,02 37 Neue OZ online 7.696.942 7.322.548 21,8 0,33 0,01 38 Hamburger Abendblatt Online 7.656.276 6.959.836 10,8 0,31 -0,02 39 Abendzeitung München 7.788.003 6.927.697 17,2 0,31 0,00 40 Badische Zeitung Online 7.081.097 6.460.926 12,7 0,29 -0,01 41 manager magazin online 7.507.658 6.368.948 6,3 0,28 -0,03 42 VRM Online 6.427.458 5.944.387 24,6 0,26 0,02 43 NW.de (Neue Westfälische) 5.456.601 5.239.680 13,1 0,23 -0,01 44 Braunschweiger Zeitung 5.487.578 5.217.477 4,3 0,23 -0,03 45 shz.de 5.111.623 4.814.382 18,2 0,21 0,00 46 Schwäbische Zeitung Online 5.029.912 4.734.245 16,5 0,21 0,00 47 taz.de 5.379.143 4.684.809 6,7 0,21 -0,02 48 Südwest Presse Online 4.881.473 4.602.638 21,0 0,20 0,01 49 NWZonline (Nordwest-Zeitung) 4.702.445 4.345.935 12,8 0,19 -0,01 50 Kreiszeitung Online 4.534.110 4.262.310 10,5 0,19 -0,01



Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA

