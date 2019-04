#trending // Die Charts-Dominanz des deutschen Raps Wer derzeit in die deutschen Spotify-Charts schaut – oder in die offiziellen deutschen Single-Charts, die mangels Download- und CD-Käufen weitgehend den Spotify-Charts entsprechen – wird angesichts der musikalischen Monotonie staunen. Fast ausschließlich deutschsprachiger Rap findet sich dort im Vorderfeld – von Interpreten wie Capital Bra, Shindy, Eno, Mero, Fero47, Ufo361, KC Rebell, Bausa und und und. Einziger nicht-deutschsprachiger Titel in der Spotify-Top-Ten ist derzeit “Bad Guy” von der US-amerikanischen Songwriterin Billie Eilish. Das Daten-Magazin “Einfacher Dienst” hat die Tatsache zum Anlass genommen, zu analysieren, wie hoch der Anteil deutschsprachiger Nummer-1-Hits in den vergangenen 40 Jahren war. Ergebnis: Nie zuvor war er so hoch wie im aktuellen Jahr 2019. Ob Heinz Rudolf Kunze, der in den 1990ern eine Quote für deutsche Musik forderte, jetzt zufrieden ist?