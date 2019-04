Neue ZDF-Reihe “Gipfelstürmer – Das Berginternat” startet mit Tagessieg, Vox triumphiert mit “007: Casino Royale”

Guter Start für die neue ZDF-Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat". Den ersten 90-Minüter sahen am Donnerstag 4,62 Mio. Leute - Platz 1 in den Tages-Charts. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann "Germany's next Topmodel" erneut souverän, starke 10,1% gab es für "James Bond: Casino Royal" bei Vox.