Nach Gerüchten um Rückkehr zum ZDF: Ex-DFB-Präsident Grindel angeblich in Kontakt zu Intendant Bellut

Gegenüber der Springer-Zeitung wollte sich Grindel zu einer möglichen Rückkehr zum Mainzer Sender nicht äußern. In seinen ursprünglichen Beruf zurückzukehren, sei Grindels gutes Recht, sagte der Sprecher des Deutschen Journalisten-Verbands, Hendrik Zörner. Dass er das dürfe, sei im Grunde eine Selbstverständlichkeit.

Wohl räumt der Sender ihm nicht aufgrund seines früheren Arbeitsvertrages die Möglichkeit einer Rückkehr an. Allerdings regelt das Abgeordnetengesetz – Grindel war von 2002 bis 2016 Mitglied im Deutschen Bundestag – eine Rückkehr. Das gilt auch, obwohl der 57-Jährige im Anschluss an sein Bundestagsmandat zum DFB wechselte. Konkret heißt es im Gesetzestext:

Stellt der Beamte nicht binnen drei Monaten seit der Beendigung der Mitgliedschaft im Bundestag einen Antrag nach Absatz 1, so ruhen die in dem Dienstverhältnis begründeten Rechte und Pflichten (§ 5 Abs. 1) weiter bis zum Eintritt oder bis zur Versetzung in den Ruhestand.