Angeblich Verstoß gegen NetzDG in 100 Fällen: Justizamt bereit erstmals Klage gegen soziales Netzwerk vor

Das Bundesamt für Justiz in Bonn bereitet zum ersten Mal eine Klage gegen ein soziales Netzwerk vor. Der Grund: Das Portal tue zu wenig gegen Hasskommentare und Fake News. Dies berichtet der WDR am Freitag. Es gehe dabei um mindestens 100 Fälle, in denen das nicht genannte Netzwerk Hasskommentare und Fake News trotz Beschwerden nicht entfernt hatte.