Offizieller Account von Harry and Meghan: „Royal Sussex“ knackt Folllower-Rekord auf Instagram

5 Stunden und 45 Minuten. Exakt so lang hat es gedauert bis Prinz Harry und Meghan Markle über eine Million Follower für ihren neuen Instagram-Account “sussexroyal” hatten. Der erste Beitrag sammelte bislang auch über 1,2 Millionen Likes.

Dort schreiben Herzog und die Herzogin von Sussex: “Welcome to our official Instagram; we look forward to sharing the work that drives us, the causes we support, important announcements, and the opportunity to shine a light on key issues. We thank you for your support, and welcome you” Dazu erhielten die Follower einen Einblick in das Leben des Paares.

In so kurzer Zeit hat bislang kein Account die 1-Millionen-Follower-Grenze überschritten. Dies teilte Guinness World Records am Mittwoch mit. Zuvor hatte der südkoreanische K-Pop-Sänger Kang Daniel den Rekord gehalten. Er brauchte 11 Stunden und 36 Minuten. Kang Daniel hatte die bisherige Bestzeit von Papst Franziskus geschlagen.

Meghan Markle, die unter anderem durch die Serie “Suits” bekannt wurde, hatte vor ihrer Hochzeit mit Harry im Mai 2018 all ihre persönlichen Social-Media-Accounts gelöscht. Mittlerweile hat der Account seit dem Start am Dienstag über 3,3 Millionen Abonnenten gesammelt (Stand: Donnerstagmittag).

Neben dem Eröffnungspost gibt es mittlerweile einen zweiten Beitrag, der den Herzog von Sussex bei einem Termin mit der Wohltätigkeitsorganisation “YMCA England & Wales” zeigt.

