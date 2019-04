trending: Die Kriminalstatistik, Reinhard Grindel und “Game of Thrones”

#trending // “Game of Thrones” In weniger als zwei Wochen startet die letzte Staffel der Megahit-Serie “Game of Thrones” und wird mit Garantie neue Zuschauerrekorde aufstellen. Am Dienstag wurde ein Teaser veröffentlicht und erreichte immerhin schonmal Millionen von Abrufen innerhalb weniger Stunden, obwohl kaum etwas verraten wird. 2,4 Millionen Abrufe gab es bis Mitternacht deutscher Zeit bei Facebook, 1,9 Millionen auf Twitter, 2 Millionen auf Instagram und 2,7 Millionen auf YouTube. Noch erfolgreicher war am Dienstag ein Ausschnitt aus der “Tonight Show” mit Jimmy Fallon, in der “Game of Thrones”-Schauspielerin Maisie Williams zu Gast war. Dort erzählte sie, dass ihre “GOT”-Figur Arya Stark in der finalen Staffel sterben werde – und erschrak dann über sich selbst, dass sie ein solches Geheimnis im Fernsehen ausplaudert. Die Auflösung erfolgt am Ende des Videos: “April Fools!” Über 9 Mio. Views generierte der gelungene Scherz allein auf der offiziellen “Tonight Show”-Facebook-Seite.