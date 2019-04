Aprilscherz geht viral: Arya Stark-Darstellerin plaudert im US-Fernsehen “versehentlich” aus, wer in der finalen “Game of Thrones”-Staffel stirbt

In weniger als zwei Wochen startet die letzte Staffel der Mega-Serie "Game of Thrones" ("GOT") und wird mit Garantie neue Zuschauerrekorde aufstellen. Am Dienstag wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht. Noch erfolgreicher war aber das Video eines Auftritts von Maisie Williams, der Darstellerin der Arya Stark, die in der "Tonight"-Show mit Jimmy Fallon ein großes Geheimnis der Staffel ausplauderte ... vermeintlich.