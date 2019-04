“Who said anything about plagiarism?!” Musikerin Anne Clark hört in Rammsteins “Deutschland” Parallelen zu eigenem Stück

Von

“Nice to hear Rammstein have been so influenced by David Harrow’s and my little number!”, schreibt die Britin Anne Clark auf ihrer Facebook-Seite und verlinkt auf das neue Stück “Deutschland” von Rammstein.

In der vorigen Woche hatte es in den deutschen Medien eine Debatte über die Grenzen der Kunstfreiheit gegeben. Mehrere Politiker und auch Vertreter jüdischer Verbände kritisierten die Promo-Aktion am Donnerstag aufs Schärfste (MEEDIA berichtete).

Vor 35 Jahren veröffentlichte Clark gemeinsam mit David Harrow das Stück “Our Darkness”, einer der erfolgreichsten Titel der Musikerin. Nun erkennt sie in Rammsteins Track musikalische Parallelen. Ihr Fazit: “Who said anything about plagiarism?!”

Nun, hören Sie selbst. Hier das Stück von 1984:

Und hier das neue Lied von Rammstein (ab Minute 0:55):

