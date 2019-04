#trending // Die Avocado-Panik in den USA Mehrere Medien haben am Montag hunderttausende Social-Media-Interaktionen mit einer Story über Avocados erzeugt. Die Headlines lauteten dabei immer ähnlich. So kam NBC News mit “America would run out of avocados in three weeks if Trump shuts down the U.S.-Mexico border” auf 255.000 Likes & Co., Fox News mit “America would run out of avocados in weeks if Trump shuts border with Mexico, grower warns” auf 188.500. Inhalt der Stories: eine von Donald Trump angedrohte Schließung der Grenzen nach Mexiko würde die Versorgung der US-Bürger mit Avocados deutlich einschränken, denn ungefähr die Häfte aller Gemüse und 40% aller Früchte, die in die USA importiert werden, kommen aus Mexiko.